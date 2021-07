Il retroscena | Folorunsho | il Pordenone in pressing E la Reggina…

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli sta parlando con ildi Michael, centrocampista rientrato in azzurro dopo il prestito di Reggio Calabria. Diverse settimane faera stato cercato dalla Cremonese, ma aveva deciso di aspettare. Poi la sua idea era quella di scendere in B soltanto per tornare alla Reggina: era stato accostato all’Empoli, ma nulla di davvero concreto. Ora illo ha chiesto in prestito subito dopo pranzo e può arrivare il via libera, il Napoli ha già dato il placet. Foto: Twitter Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.