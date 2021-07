Il pranzo è servito, la concorrente 'bara' al quiz. Flavio Insinna le tende un tranello: 'L'ho smascherata...' (Di giovedì 29 luglio 2021) la concorrente 'bara' al quiz. Flavio Insinna le tende un tranello: ' L'ho smascherata... '. Oggi alle 14, come ogni giorno, è andato in onda su Rai1 il reboot dello storico programma condotto da ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) la' alleun: ' L'ho... '. Oggi alle 14, come ogni giorno, è andato in onda su Rai1 il reboot dello storico programma condotto da ...

Advertising

Mroby68 : @FabiowFlorio Comunque ai suoi seguaci, vedendolo a “il pranzo è servito” qualche dubbio sulle sue vere intenzioni sarebbe dovuto venire… - famigliasimpson : @Guasty_ Azz ho trovato l'unico spettatore de il pranzo è servito fatti omaggiare da Corima. ?? - jackthemiddle : RT @Hankness_: Fate la polenta nella pentola antiaderente, lasciate seccare bene la crosta, la tagliate come se fosse una piadina, riempite… - Nom1_Cognom1 : RT @Hankness_: Fate la polenta nella pentola antiaderente, lasciate seccare bene la crosta, la tagliate come se fosse una piadina, riempite… - Francesca_Anto : RT @Hankness_: Fate la polenta nella pentola antiaderente, lasciate seccare bene la crosta, la tagliate come se fosse una piadina, riempite… -