I problemi cronici del Pd e il doppio peronismo di Conte e Di Maio (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche Christian Rocca è sbottato: quella di Letta è una capitolazione, ha scritto qualche giorno fa il direttore di Linkiesta, e il partito di che per molto tempo ha retto da solo la baracca italiana, è «la più grande delusione politica degli ultimi anni». Devo dire che (dopo tante "rivoluzioni liberali" molte volte promesse e altrettante volte rinviate e contraddette) da tempo me ne sono fatta una ragione: il Pd non è, non può essere e non può diventare, quello che in tanti volevamo: una sinistra moderna, cioè una sinistra riformista in grado di combattere un sistema di valori antitetico alla modernità. Non può farlo per diverse ragioni sulle quali sono tornato molte volte. Non può farlo ...

