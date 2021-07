Halo Infinite: Contenuti della BETA e data di uscita svelata? (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella serata di ieri 343 Industries ha tenuto un livestream dedicato ad Halo Infinite, durante il quale ha svelato non solo il Gameplay della Technical Preview ma anche i Contenuti disponibili. I Contenuti della BETA di Halo Infinite All’interno della BETA di Halo Infinite, il cui inizio è fissato per oggi nel caso in cui siate stati selezionati, troverete: Armi MA40 Assault Rifle BR75 Battle Rifle Vk78 Commando Pulse Carabine Plasma Pistol MK50 ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella serata di ieri 343 Industries ha tenuto un livestream dedicato ad, durante il quale ha svelato non solo il GameplayTechnical Preview ma anche idisponibili. IdiAll’internodi, il cui inizio è fissato per oggi nel caso in cui siate stati selezionati, troverete: Armi MA40 Assault Rifle BR75 Battle Rifle Vk78 Commando Pulse Carabine Plasma Pistol MK50 ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Halo Infinite: Yoroi Spartan TIMED EDITION via Mondo. - Tech_Gaming_it : Halo Infinite: Contenuti e Gameplay della Beta - Tech_Gaming_it : Halo Infinite: Una pubblicità svela la data di uscita? - DonCtrl : RT @paneksta: still no halo infinite invite.. - paneksta : still no halo infinite invite.. -