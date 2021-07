Green pass, i trans sono contrari. Per una questione di …sesso (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – trans contrari al Green pass, per una questione di… sesso. “Lungi da me ogni vicinanza con i no vax, ma per come è stato pensato abbiamo un problema. Le persone transgender dovranno mostrare un Qr code che rimanderà alle informazioni anagrafiche, cosa che causa molto disagio“. Il motivo? Rivela il sesso di nascita. A farlo presente è Christian Cristalli, presidente e cofondatore di Gruppo trans Bologna. trans contro il Green pass: “Rivela il sesso di nascita” Un nodo cruciale, secondo il gruppo in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug –al, per unadi… sesso. “Lungi da me ogni vicinanza con i no vax, ma per come è stato pensato abbiamo un problema. Le personegender dovranno mostrare un Qr code che rimanderà alle informazioni anagrafiche, cosa che causa molto disagio“. Il motivo? Rivela il sesso di nascita. A farlo presente è Christian Cristalli, presidente e cofondatore di GruppoBologna.contro il: “Rivela il sesso di nascita” Un nodo cruciale, secondo il gruppo in ...

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci… - mgmalafarina : 'La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gl… - 2002Sissi : RT @Hipatia36538162: @erretti42 Sì-vax contro no- vax, ddl zan sì contro ddl zan no, green pass- sì contro green- pass-no. Ogni 10 giorni… -