Gp Ungheria | Kubica scenderà in pista nelle PL1

Durante le PL1 del Gp d'Ungheria, Robert Kubica farà il suo ritorno in pista con Alfa Romeo. Il pilota sostituirà temporaneamente Kimi Raikkonen. Mercedes insegue Red Bull: le prestazioni non mentono Gp Ungheria: Kubica guiderà solo nelle PL1? Il pilota polacco scenderà in pista per la terza volta durante questa stagione di Formula Uno. L'ultima volta, l'ex Renault aveva guidato durante le libere del gran premio di Stiria, sostituendo in quel caso Antonio Giovinazzi. Il 36enne questa volta, prenderà il posto di Kimi Raikkonen per quella che sarà ...

