Frabotta verso Verona: da Pjanic a Demiral, il mercato oltre Locatelli e Kaio Jorge

Il nuovo ciclo della Juve passa anche dalla linea verde sul mercato. Due i nomi nella lista delle priorità, Manuel Locatelli e Kaio Jorge, con ruoli strategicamente mirati: un regista e un attaccante ...

Ultime Notizie dalla rete : Frabotta verso Frabotta verso Verona: da Pjanic a Demiral, il mercato oltre Locatelli e Kaio Jorge Il nuovo ciclo della Juve passa anche dalla linea verde sul mercato. Due i nomi nella lista delle priorità, Manuel Locatelli e Kaio Jorge, con ruoli strategicamente mirati: un regista e un attaccante ...

