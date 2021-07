Fish Lazio | trasporto disabili nel caos | Prefetto deve intervenire

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Ancoraper le persone contà di Roma che fruiscono del servizio di mobilità individuale. Numerose sono le segnani ricevute dagli utenti del Servizio per la mobilità individuale delle persone contà disciplinato dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina numero 129, del 4 dicembre 2018, recante il Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone contà, che ha subito per molti beneficiari una grave interruzione senza alcun preavviso.” “Il servizio che dovrebbe consentire ai cittadini romani di svolgere cure e riabilitazione ...