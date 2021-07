Enrico Montesano ne ha per tutti anche per la Rai e sulla Lucarelli promette di agire in sedi legali (Di giovedì 29 luglio 2021) Un fiume in piena anche oggi Enrico Montesano sui social. Ha molto da dire e decide di rispondere tra l’altro anche a Selvaggia Lucarelli che questa mattina, sempre via social, aveva fatto sapere a milioni di persone che l’attore ha avuto il covid, solo che non lo dice; non parla di quei medici che lo hanno curato e di come la scienza gli abbia salvato la vita. L’attore però, poche ore dopo le parole della giornalista sui social, ha risposto a suo modo, dicendo che la Lucarelli ha raccontato delle cose inesatte. “In un tweet la sig,ra Lucarelli afferma cose assolutamente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) Un fiume in pienaoggisui social. Ha molto da dire e decide di rispondere tra l’altroa Selvaggiache questa mattina, sempre via social, aveva fatto sapere a milioni di persone che l’attore ha avuto il covid, solo che non lo dice; non parla di quei medici che lo hanno curato e di come la scienza gli abbia salvato la vita. L’attore però, poche ore dopo le parole della giornalista sui social, ha risposto a suo modo, dicendo che laha raccontato delle cose inesatte. “In un tweet la sig,raafferma cose assolutamente ...

Advertising

stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - frankmatano : Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - Alise0 : RT @frankmatano: Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - iltassso : RT @frankmatano: Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap -