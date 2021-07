Elena Cortesi a capo comunicazione marchi Jeep | ram e Dodge

(Di giovedì 29 luglio 2021) TORINO -e' stata nominata Communication Manager per i, RAM enell'area Enlarged Europe di Stellantis. Nella sua nuova posizione,e' responsabile della ...

TORINO - Elena Cortesi e' stata nominata Communication Manager per i marchi Jeep, RAM e Dodge nell'area Enlarged Europe di Stellantis. Nella sua nuova posizione, Elena e' responsabile della comunicazione ...