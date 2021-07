De Zerbi: “Non cercherò di rendere lo Shakhtar simile al Sassuolo, ci sono troppe differenze” (Di giovedì 29 luglio 2021) Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza al Sassuolo ai canali ufficiali dello Shakhtar, e delle possibilità di portare delle similitudini nel modello di gioco anche in Ucraina: “Ogni squadra ha le sue sfumature, i suoi giocatori ed è molto difficile ripetere la stessa cosa in squadre diverse. E non farò dello Shakhtar il Sassuolo, perché ci sono giocatori diversi, culture diverse, filosofie diverse, il campionato italiano e il campionato ucraino sono diversi. Certo, è difficile mantenere una filosofia di gioco, ma devi capire dove lavori e adattarti”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Roberto Deha parlato della sua esperienza alai canali ufficiali dello, e delle possibilità di portare delle similitudini nel modello di gioco anche in Ucraina: “Ogni squadra ha le sue sfumature, i suoi giocatori ed è molto difficile ripetere la stessa cosa in squadre diverse. E non farò delloil, perché cigiocatori diversi, culture diverse, filosofie diverse, il campionato italiano e il campionato ucrainodiversi. Certo, è difficile mantenere una filosofia di gioco, ma devi capire dove lavori e adattarti”. Foto: ...

