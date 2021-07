Calciomercato Napoli, è sfida con la Lazio per Basic. In Francia sicuri: “Ha preso accordi con entrambe” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli incassa il sì incondizionato di Toma Basic, giovane mediano del Bordeaux, con cui potrebbe chiudere la pratica in tempi ristrettissimi. Peccato però che dalla Francia sono sicuri che il giocatore avrebbe dato lo stesso assenso anche ad una acerrima concorrente dei partenopei come la Lazio che vorrebbe mettere le mani su di lui L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilincassa il sì incondizionato di Toma, giovane mediano del Bordeaux, con cui potrebbe chiudere la pratica in tempi ristrettissimi. Peccato però che dallasonoche il giocatore avrebbe dato lo stesso assenso anche ad una acerrima concorrente dei partenopei come lache vorrebbe mettere le mani su di lui L'articolo

Advertising

Fantacalcio : Napoli, Alex Moreno nel mirino per la fascia sinistra - infoitsport : Sky: “Calciomercato Napoli attesa di strategia, può prendere giocatori importanti” - TOSADORIDANIELA : RT @gloriapoch72: Scusate, io non seguo il calciomercato, non piace ... Ma il Napoli ha preso qualcuno? - napolipiucom : Sky: 'Calciomercato Napoli attesa di strategia, può prendere giocatori importanti' #ForzaNapoliSempre #Napoli… - calciomercato_m : GAZZETTA - Napoli, Giuntoli lavora al mercato sottotraccia -