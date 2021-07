Calciomercato Juventus | colpo stellare e annuncio | C’è la data!

Advertising

Gazzetta_it : Juve, sprint per Kaio Jorge: può arrivare subito #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - DiMarzio : #Calciomercato | È ufficiale: Pjaca dalla #Juventus al #Torino in prestito con diritto di riscatto - persemprecalcio : ????La #Juventus accelera per portare Kaio #Jorge a Torino bruciando la concorrenza di #Milan e #Benfica. Al… - Roberta_Siro : RT @GiovaAlbanese: #Pjaca al #Torino è ufficiale ? #Juventus #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Sarà un inizio di agosto intenso per Paulo Dybala, sempre in attesa di incontrare la dirigenza dellaper riaprire la trattativa sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. L'agente dell'attaccante argentino, Jorge Antun è atterrato in Italia sabato scorso: i 10 giorni di quarantena (...IL COMUNICATOFootball Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa ...Juventus, arriva l'annuncio dei bianconeri su un caso di positività all'interno del gruppo squadra. I bianconeri non potranno proseguire il ritiro nel migliore dei modi e dovranno rimanere in ..."L'analisi che faccio della partita è che è stata simile a quella contro l'Atlético-GO (sconfitta in Brasileirão). Mi è sempre piaciuta la squadra. La differenza sta nelle occasioni che non si sono ...