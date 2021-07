Calabria: «Rispetto la scelta di Donnarumma. Calhanoglu? Lo aspetto nel derby» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato degli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu Davide Calabria, fresco di rinnovo con il Milan, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato degli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Donnarumma – «Gigio? Restiamo amici, anche se le nostre carriere hanno preso due strade diverse. In questa vicenda ci sono cose che non sappiamo: ognuno ha fatto le sue scelte e ha le sue responsabilità. Se è stato giusto per la sua carriera andare al Psg lo vedremo. Quando prendi una decisione del genere è perché ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il terzino del Milan Davideha parlato degli addii di Gianluigie HakanDavide, fresco di rinnovo con il Milan, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato degli addii di Gianluigie Hakan– «Gigio? Restiamo amici, anche se le nostre carriere hanno preso due strade diverse. In questa vicenda ci sono cose che non sappiamo: ognuno ha fatto le sue scelte e ha le sue responsabilità. Se è stato giusto per la sua carriera andare al Psg lo vedremo. Quando prendi una decisione del genere è perché ...

