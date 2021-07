Ballando con le stelle | uno dei protagonisti più amati annuncia l’addio al programma

(Di giovedì 29 luglio 2021) Fervono i preparativi per la nuova stagione dicon le. Al timone ritroveremo Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Confermata la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Il cast non è stato ancora definito, anche se c’è già un primo nome certo, ossia quello di Morgan. Non ci sono solo conferme per la trasmissione. Oggi infatti il ballerino Raimondo Todaro è intervenuto sui social perre il suo addio acon le. Queste le sue parole: Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono ...

Una notizia clamorosa per tutti gli appassionati di Ballando con le stelle. Raimondo Todaro, volto di punta della trasmissione, ha ufficialmente deciso di lasciare il programma. L'annuncio, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, arriva come un fulmine a ciel sereno. Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le stelle: "Sono grato per gli strumenti che Milly Carlucci mi ha dato"