Argento per Gregorio Paltrinieri, più forte delle avversità: "Più di un miracolo" (Di giovedì 29 luglio 2021) Gregorio Paltrinieri è medaglia d’Argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La gara è stata vinta dall’americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell’azzurro. Bronzo all’ucraino Mykhailo Romanciuk. “Dire che quel che ho fatto oggi è un miracolo è poco: ho preso un Argento col cuore”: Gregorio Paltrinieri è stupito da se stesso, dopo l’Argento degli 800 stile. “Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto - ha detto l’azzurro a RaiSport - Ero un Dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021)è medaglia d’negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La gara è stata vinta dall’americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell’azzurro. Bronzo all’ucraino Mykhailo Romanciuk. “Dire che quel che ho fatto oggi è unè poco: ho preso uncol cuore”:è stupito da se stesso, dopo l’degli 800 stile. “Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto - ha detto l’azzurro a RaiSport - Ero un Dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Non si è allenato per giorni, non era in forma, ha lottato come un LEONE, si è preso l'argento. @greg_palt sei un f… - ItaliaTeam_it : Dopo un martedì intenso che ha portato in dote una medaglia d’argento e due bronzi, gli atleti dell’#ItaliaTeam in… - Eurosport_IT : ANCORA ARGENTO ITALIA ?????? La Corea del Sud domina nella finale per l'oro e vince 45-26: bravi i nostri Montano, Cu… - elena_ele6 : RT @ItaliaTeam_it: Non si è allenato per giorni, non era in forma, ha lottato come un LEONE, si è preso l'argento. @greg_palt sei un fuoric… - chiarandreella : RT @ItaliaTeam_it: Non si è allenato per giorni, non era in forma, ha lottato come un LEONE, si è preso l'argento. @greg_palt sei un fuoric… -