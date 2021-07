Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? L'indizio su Instagram (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non sarebbero più in buoni rapporti. Se già da qualche tempo si vociferava di un allontanamento tra loro, nelle ultime ore è arrivato un indizio molto importante dai loro account Instagram. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e i rumors su un loro litigio I due da qualche mese hanno smesso di mostrarsi insieme, segno che quella grande amicizia che li legava si stava pian piano dissolvendo. Tommaso - a domanda diretta - aveva risposto che non è da lui ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 luglio 2021)non sarebbero più in buoni rapporti. Se già da qualche tempo si vociferava di un allontanamento tra loro, nelle ultime ore è arrivato unmolto importante dai loro accounte i rumors su un loro litigio I due da qualche mesesmesso di mostrarsi insieme, segno che quella grande amicizia che li legava si stava pian piano dissolvendo.- a domanda diretta - aveva risposto che non è da lui ...

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - nonsoespressare : @tommaso_zorzi @ale_ciarrox98 Mi sa che le uscite peggiori non sono così recenti eh ?? - nonsoespressare : RT @invoItino: io non ero pronta a vedere la decaduta di tommaso zorzi per un maschio bianco etero tossico misogino - pizzibar : @SchintuAsia Ora l'# è di Tommaso, TZ = Tommaso Zorzi, voi avete quello di Fra. - Trinit16077960 : @loveculturale @tommaso_zorzi Tengo oppini bloccato perché mi uscivano spesso i suoi post e non mi è mai piaciuto. Ma a che si riferiva? -