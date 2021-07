Tensione Porto-Roma: mega rissa tra Mkhitaryan e Pepe (Di mercoledì 28 luglio 2021) Porto e Roma continuano la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, si tratta di due squadre che si candidano a disputare un campionato all’altezza. In campo si sono viste buone giocate ed il gol di Mancini, ma anche momenti di grande Tensione. Il protagonista è stato come al solito il difensore Pepe che si dimostra sopra le righe anche nelle partite amichevoli. Si è registrata una mega rissa con Mkhitaryan e la partita è stata interrotta per qualche minuto. Il calciatore della Roma ha subito un fallo da dietro da Pepe e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 luglio 2021)continuano la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, si tratta di due squadre che si candidano a disputare un campionato all’altezza. In campo si sono viste buone giocate ed il gol di Mancini, ma anche momenti di grande. Il protagonista è stato come al solito il difensoreche si dimostra sopra le righe anche nelle partite amichevoli. Si è registrata unacone la partita è stata interrotta per qualche minuto. Il calciatore dellaha subito un fallo da dietro dae ...

