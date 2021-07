Sequestrata e seviziata in un ripostiglio | è caccia all’aggressore

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Aggredita davanti casa, . Il caso a Montesilvano, nel pescarese. L’aggressore dopo averle tappato la bocca le ha tagliato delle ciocche di capelli e l’ha punzecchiata con una siringa sterile. Una donna èmentre usciva di casa, afferrata per i capelli e trascinata in

Advertising

Corriere : Montesilvano, sequestrata e seviziata nell’androne di casa: è caccia all’uomo - ClaudioDiMatte5 : Montesilvano sequestrata e seviziata da uno sconosciuto, la caccia all'uomo è iniziata. - bellalilli161 : RT @ippolitipaolo74: Montesilvano, sequestrata e seviziata in un ripostiglio: capelli tagliati, punta con una siringa e cosparsa di alcol.… - AnsaAbruzzo : ANSA/Sequestrata e seviziata, caccia all'uomo a Montesilvano - queen_cities : RT @LaStampa: Sequestrata e seviziata nell'androne di un palazzo: è caccia all'uomo nel Pescarese -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrata seviziata

La donna, infatti, è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto che la. Pescara, donna di 51 anni aggredita e: le dinamiche In relazione alla testimonianza ...nell'androne del palazzo: le condizioni della 51enne L'uomo avrebbe continuato tutto il tempo a ripetere alla 51enne di Montesilvano che "voleva giocare insieme" a lei . Dopo ...Una donna di 51 anni è stata aggredita nell’androne del palazzo in cui vive, trascinata nel locale contatori, immobilizzata e seviziata per quasi mezz’ora a Montesilvano, in provincia di Pescara. Uno ...Momenti di terrore per una 51enne della provincia di Pescara: è stata sequestrata mentre si trovava nel suo stesso palazzo. Uno sconosciuto le avrebbe teso una vera e propria trappola per seviziarla p ...