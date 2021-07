PSG | 100 kg di talento per Al-Khelaifi | il nome e la storia

Advertising

il_giuoco : @YvanGoSlow24 E se così devi acquistarne 2. Vendi Lukaku a 100 più werner. E riprendi hakimi a ‘se non sono 80 il p… - CalcioPillole : #SergioRamos non debutterà con il #PSG contro il #Siviglia: un fastidio al polpaccio non gli permette di essere anc… - gervix4 : @_enz29 Enzo se il psg ci dà 100 mln glielo porto io Theo e ci prendiamo Lukaku - WonderCips : Simpatico leggere attacchi a - NanniNOVI : @PI3TR0_ @PBPcalcio @Gazzetta_it Se ci danno 100 mln anche Theo può andare al PSG. Nessuno è incedibile davanti a soldi seri -

Ultime Notizie dalla rete : PSG 100

SerieANews

...sceso sotto imilioni di euro, la scadenza ravvicinata del contratto può far crollare la richiesta fino a 50 milioni circa . Tutto dipende da quella che sarà la decisione di Pogba: United e...Speriamo che nella prossima stagione apriranno gli stadi al%. Per quanto mi riguarda, sto ... il vero sogno resterebbe Icardi, in uscita dal, anche se solo con la formula del prestito e con ...Psg, un piano per prendere Pogba di Giulio Cardone , Enrico De Lellis. Eldor Shomurodov. Trattativa in via di definizione per regalare allo Special One una terza punta. Braccio di ferro tra i biancone ...Il Manchester United parla francese. L'arrivo di Raphael Varane rinforza un reparto, la difesa, che nell'ultimo decennio è sempre stato un tallone ...