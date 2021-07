Piazza Affari, Nusco presenta domanda di ammissione su AIM Italia (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Nusco – società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro – ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia. Il rilascio dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto il 2 agosto, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 4 agosto 2021. Nella sua forma attuale Nusco S.p.A. viene costituita nel 2011 e ha sede a Nola (NA), anche se la realtà artigianale è attiva dal ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –– società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro – hato a Borsana ladialle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM. Il rilascio dell’avviso dialle negoziazioni è previsto il 2 agosto, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 4 agosto 2021. Nella sua forma attualeS.p.A. viene costituita nel 2011 e ha sede a Nola (NA), anche se la realtà artigianale è attiva dal ...

Advertising

DividendProfit : Piazza Affari, Nusco presenta domanda di ammissione su AIM Italia - infoiteconomia : Piazza Affari interrompe striscia vincente: KO Enel e Unicredit, vola Campari - ageitalia : Quando la totalità delle economie mondiali è in espansione, è quantomai prematuro tirare i remi in barca: le quotaz… - infoiteconomia : Fmi premia l'Italia, PIL meglio della Germania per due anni. Kairos su Piazza Affari: parola d'ordine selettività,… - infoiteconomia : Cosa comprare a Piazza Affari per guadagnare al rialzo da ora in poi? -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Piazza Affari, Nusco presenta domanda di ammissione su AIM Italia Nusco - società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro - ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle ...

Borse europee accelerano. Carige fatica ancora a fare prezzo Mentre fatica ancora a fare prezzo Banca Carige, tornata ieri a Piazza Affari dopo 32 mesi di sospensione. In mattinata, poco dopo l'avvio di seduta, è entrata brevemente in contrattazione con un ...

Borse, Europa positiva in attesa della Fed. A Piazza Affari vola Carige Il Sole 24 ORE Piazza Affari, Nusco presenta domanda di ammissione su AIM Italia (Teleborsa) – Nusco – società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro – ha presentato a Borsa Italiana la ...

Semestre in perdita per Fiera Milano, ma continuano gli acquisti in borsa La società segna un rosso di 24,6 milioni di euro nella prima metà del 2021. A Piazza affari il titolo è in rialzo del 2,2% ...

Nusco - società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro - ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle ...Mentre fatica ancora a fare prezzo Banca Carige, tornata ieri adopo 32 mesi di sospensione. In mattinata, poco dopo l'avvio di seduta, è entrata brevemente in contrattazione con un ...(Teleborsa) – Nusco – società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro – ha presentato a Borsa Italiana la ...La società segna un rosso di 24,6 milioni di euro nella prima metà del 2021. A Piazza affari il titolo è in rialzo del 2,2% ...