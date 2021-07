Per Niella Tanaro un finanziamento di 695 mila euro per la messa in sicurezza del versante di Costa Gerbazzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Per Niella

Provincia Granda

Il comune diTanaro ha ottenuto un maxi finanziamentola messa in sicurezza del versante di Costa Gerbazzo, grazie al Piano Operativo 'Ambiente 2014 - 2020' del Ministero dell'Ambiente. L'elenco dei ...Il coach cevano, dopo l'esperienza dell'anno scorso alla San Michelein Seconda Categoria, ha scelto di tornaresvariate motivazioni: 'Il ritorno a Ceva è dipeso da vari fattori - spiega ...Il comune di Niella Tanaro ha ottenuto un maxi finanziamento per la messa in sicurezza del versante di Costa Gerbazzo, grazie al Piano Operativo "Ambiente 2014-2020" del Ministero dell'Ambiente. L'ele ...Dal 26 al 29 Agosto 2021, 60 moto d’epoca daranno vita ad un trofeo di regolarità percorrendo le strade più belle delle Langhe immersi in paesaggi mozzafiato, toccando anche Monferrato e Roero e appen ...