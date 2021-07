Pellegrini | elogio della sconfitta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicaha chiuso senza podio, ma non c'è alcun rammarico. Anzi. Solo un grande, immenso, grazie per una campionessa che a Tokyo saluta i Giochi di cui è stata meravigliosa protagonista e che a breve saluterà anche il nuoto che è stato per lei vita e carriera nell'ultimo ventennio. Da Atene 2004, argento a sorpresa, a Tokyo 2020 in cui l'ultimo balloDivina l'ha portata al settimo posto, lontana dalle medaglie ma nel cuore degli italiani che in tanti hanno puntato la sveglia notturna per assistere alla recita finale di una nuotatrice destinata a restare nella storia non solo per il record delle cinque finali consecutive nella stessa gara ...

