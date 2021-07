Olimpiadi, Fognini sbaglia a rete e gli scappa ‘fro***’ poi chiede scusa sui social (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tennista a Tokyo è stato eliminato agli ottavi di finale contro Medvedev. Per un errore se l'è presa con sé stesso e ha sollevato le polemiche del movimento LGBT Leggi su golssip (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tennista a Tokyo è stato eliminato agli ottavi di finale contro Medvedev. Per un errore se l'è presa con sé stesso e ha sollevato le polemiche del movimento LGBT

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - SkySport : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Fognini-Giorgi out, Ganna 5° nella crono #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Non basta un buon Fabio Fognini, ai quarti passa Medvedev ??????? ?? - FrustalupiMario : “Sei un frocio, sei un frocio” Fognini sbaglia e passa ogni limite alle Olimpiadi Non è possibile, non ci sono par… - FrancescoDL80 : RT @chia_re_tta: Che essere rivoltante. -