Nintendo Direct: un leak suggerisce che ne arrivi uno in autunno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stando a un leak, potremmo vedere un Nintendo Direct già durante l’autunno: ecco una previsione approssimativa dei possibili contenuti Iniziano già a fioccare i primi leak per il prossimo Nintendo Direct, e ne abbiamo uno interessante da riportare che fissa l’appuntamento con la Grande N per l’autunno. Vi invitiamo già da ora alla cautela, per quanto attendibile possa essere la fonte. Il tweet che abbiamo incluso nell’articolo viene da SamusHunter2, che in passato ha previsto con esattezza diversi dettagli per le presentazioni del colosso di Kyoto. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stando a un, potremmo vedere ungià durante l’: ecco una previsione approssimativa dei possibili contenuti Iniziano già a fioccare i primiper il prossimo, e ne abbiamo uno interessante da riportare che fissa l’appuntamento con la Grande N per l’. Vi invitiamo già da ora alla cautela, per quanto attendibile possa essere la fonte. Il tweet che abbiamo incluso nell’articolo viene da SamusHunter2, che in passato ha previsto con esattezza diversi dettagli per le presentazioni del colosso di Kyoto. ...

