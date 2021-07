Meteo oggi mercoledì 28 luglio: stabilità e temperature alte su varie zone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meteo oggi mercoledì 28 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del cielo soleggiato su diverse zone del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabayoggi mercoledì 28 luglio il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dalle temperature elevate. Stando a quanto riportato da ‘Sky Tg24’, è attesa un’estensione dell’anticiclone africano verso il Nord portando cielo soleggiato anche sulle zone settentrionali. Tempo sereno e caldo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021)28: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del cielo soleggiato su diversedel nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabay28il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dalleelevate. Stando a quanto riportato da ‘Sky Tg24’, è attesa un’estensione dell’anticiclone africano verso il Nord portando cielo soleggiato anche sullesettentrionali. Tempo sereno e caldo ...

