LIVE Fognini-Medvedev 2-6 6-3 2-6, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: il ligure esce di scena, ai quarti va il numero 2 del mondo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si conclude dunque questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata olimpica; le statistiche ufficiali parlano di 12 vincenti e 44 gratuiti di Fognini, 8-40 per Medvedev. Non decisivo il servizio (entrambi sotto il 50% con la prima, ma molto efficaci con la seconda). L'eventuale appuntamento con le medaglie è così rinviato a Parigi 2024. Non c'è stata nemmeno tanta fortuna in quest'occasione, visti i forfait prima di Sinner, per scarsa fiducia negli ultimi mesi, e di Berrettini, per l'infortunio ...

