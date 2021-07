LIVE Ciclismo, Cronometro Olimpiadi in DIRETTA: parte Elisa Longo Borghini! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 Inizia la Cronometro per Elisa Longo Borghini! 4.51 Continuano a migliorarsi i crono all’intermedio: la canadese Canuel al comando. 4.49 La prima all’intermedio è la belga van de Velde con 16:21.06 dopo 9,7 chilometri. 4.47 Due gli intermedi sul percorso. 4.43 C’è già qualche goccia di pioggia sulla telecamera. 4.41 Il meteo non è ideale in quel di Tokyo: tante nuvole, prevista forse anche un po’ di pioggia più tardi. 4.39 Longo Borghini partirà alle 4.54 italiane. Difficile per lei lottare per la top-5, serve un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.54 Inizia laper4.51 Continuano a migliorarsi i crono all’intermedio: la canadese Canuel al comando. 4.49 La prima all’intermedio è la belga van de Velde con 16:21.06 dopo 9,7 chilometri. 4.47 Due gli intermedi sul percorso. 4.43 C’è già qualche goccia di pioggia sulla telecamera. 4.41 Il meteo non è ideale in quel di Tokyo: tante nuvole, prevista forse anche un po’ di pioggia più tardi. 4.39Borghini partirà alle 4.54 italiane. Difficile per lei lottare per la top-5, serve un ...

