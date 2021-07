Jovic: «Via in prestito? Voglio un club che riconosca le mie qualità» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luka Jovic ha parlato al portale serbo Informer dove spiega quale sarà il suo futuro: le parole dell’attaccante Luka Jovic ha parlato al portale serbo Informer del suo futuro: «Non ho parlato con il nuovo allenatore Ancelotti della mia situazione. Devo partire preparandomi e dando il massimo in ogni momento, cercando di impormi e di essere preparato per la prossima stagione. So quali sono i miei obiettivi, cerco di lasciare un’impressione positiva e mostrare il meglio di me. Negli ultimi due anni sono successe tante cose. Sicuramente avrei potuto essere miliore, quello che Voglio è che alla fine tutto sia migliore. Non sono arrivato al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lukaha parlato al portale serbo Informer dove spiega quale sarà il suo futuro: le parole dell’attaccante Lukaha parlato al portale serbo Informer del suo futuro: «Non ho parlato con il nuovo allenatore Ancelotti della mia situazione. Devo partire preparandomi e dando il massimo in ogni momento, cercando di impormi e di essere preparato per la prossima stagione. So quali sono i miei obiettivi, cerco di lasciare un’impressione positiva e mostrare il meglio di me. Negli ultimi due anni sono successe tante cose. Sicuramente avrei potuto essere miliore, quello cheè che alla fine tutto sia migliore. Non sono arrivato al ...

sportli26181512 : Jovic: 'Non sono arrivato al Real Madrid per caso. Via in prestito? Solo se...': Luka Jovic, attaccante del Real Ma…