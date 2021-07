Jessica Mascheroni | messaggi “cattivi” ai vip e ai concorrenti di Temptation Island

Advertising

GiuseppeporroIt : Temptation Island, Jessica Mascheroni svela se ha sentito il single Davide Basolo dopo il reality (VIDEO)… - MondoTV241 : Temptation Island: Nilufar Addati risponde alle offese di Jessica Mascheroni #TemptationIsland #NilufarAddati… - zazoomblog : Temptation Island Jessica Mascheroni non si nasconde: “C’è voglia” - #Temptation #Island #Jessica - gossipblogit : Temptation Island: Jessica Mascheroni contro alcuni ex partecipanti del programma (foto) - GiuseppeporroIt : Temptation Island, spuntano alcuni spiacevoli commenti di Jessica Mascheroni su Nilufar Addati: lei replica (FOTO)… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Mascheroni

Nilufar Addati dopo gli insulti didi Temptation Island ironizza: 'E' stata gentile' In queste ultime oreè finita al centro di furiose polemiche, e stavolta non c'entra nulla ciò che ha fatto a ...- Evidentemente con Alessandro era finita ben prima di sbarcare a Temptation ( almeno a livello inconscio ). E infatti a più riprese sia lei sia lui hanno raccontato di aver ...Ieri si è conclusa con successo l’edizione di Temptation Island 2021: alcune coppie sono uscite insieme dal docureality, altre si sono lasciate, alcuni fidanzati hanno iniziato nuove storie. In partic ...Temptation Island, Ida Platano confessa: “Manuela? Temptation Island, Ida Platano rompe il silenzio su Manuela: “E’ rinata”. Ida Platano a questo punto ha detto la sua su Manuela Carriero: “Lei aveva ...