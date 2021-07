Istat | sale a luglio fiducia consumatori e imprese

(Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 si stima un aumento sia dell'indice del clima didei(da 115,1 a 116,6) sia dell'indice composito del clima didelle(da 112,8 a 116,3). Lo riferisce l'. Tutte le componenti dell'indice dideisono in crescita ad eccezione di quella futura: il clima economico passa da 126,9 a 129,6, quello personaleda 111,1 a 112,2, quello corrente aumenta da 108,1 a 111,9; invece il clima futuro scende da 125,5 a 123,5. Per quel che riguarda le ...

La fiducia è in aumento in entrambi i circuiti distributivi analizzati: nella distribuzione tradizionale l'indice passa da 101,7 a 104,6 e nella grande distribuzioneda 109,0 a 112,8. L'...La fiducia è in aumento in entrambi i circuiti distributivi analizzati: nella distribuzione tradizionale l'indice passa da 101,7 a 104,6 e nella grande distribuzioneda 109,0 a 112,8. L'...L'Istat ha registrato in aumento, a luglio 2021 , sia l'indice del clima di fiducia dei consumatori , che da 115,1 passa a 116,6, che quello composito relativo alle imprese , che da 112,8 passa a 116, ...(Teleborsa) – A luglio l’indice del clima di fiducia delle imprese migliora raggiungendo il valore più elevato di tutta la serie storica (l’indice è calcolato da marzo 2005). Lo rileva ...