Inter, Vecino: “Ho parlato con Inzaghi, ho percepito grande entusiasmo in lui” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione”. Queste le parole di Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, a pochi giorni dal via della nuova stagione in cui l’uruguaiano spera di riconquistare spazi nelle gerarchie nerazzurre: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Hoconquando ero in Uruguay: ho, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere lastagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tantoper questa stagione”. Queste le parole di Matias, centrocampista dell’, a pochi giorni dal via della nuova stagione in cui l’uruguaiano spera di riconquistare spazi nelle gerarchie nerazzurre: ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, #Vecino: 'Ho parlato con #Inzaghi, ho percepito grande entusiasmo in lui' - marifcinter : #Inter, #Vecino: “Sono molto carico, vogliamo ripeterci. Inzaghi? Ho percepito grande entusiasmo e voglia di essere… - infoitsport : Vecino: «Inter, grande entusiasmo per la nuova stagione. L’obiettivo» - cuorecimitero : @YvanGoSlow24 @ZIROMELULTIMO @_enz29 Per come la vedo io queste sono le 2 inter del prossimo anno Handa Skriniar De… - sportli26181512 : Inter, Vecino: 'Carico per una grande stagione, Inzaghi porta entusiasmo': Il centrocampista uruguaiano Matias Veci… -