Highlights e gol Roma-Porto 1-1 | amichevole 2021 VIDEO

Advertising

SkySport : #Inter-Crotone 6-0, #Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist #SkySport #InterCrotone - CiaCecy : RT @SkySport: #Inter-Crotone 6-0, #Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist #SkySport #InterCrotone - PinoCammino4 : RT @SkySport: #Inter-Crotone 6-0, #Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist #SkySport #InterCrotone - Fprime86 : RT @SkySport: #Inter-Crotone 6-0, #Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist #SkySport #InterCrotone - Incognittooo : RT @SkySport: #Inter-Crotone 6-0, #Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist #SkySport #InterCrotone -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Buone risposte per Inzaghi arrivano anche dal giovane Satriano , schierato in attacco in coppia con Pinamonti e ancora inin questo precampionato. Tanti cambi nella ripresa: 45' per Lukaku A ...Il video con glie idi Inter - Crotone 6 - 0 , match valido come amichevole del precampionato 2021. Ad Appiano Gentile nerazzurri di Inzaghi davvero convincenti: nel primo tempo introviamo ...Video gol e highlights di Roma Porto, amichevole estiva dei giallorossi che nella prossima stagione saranno guidati da José Mourinho.PAGELLE E TABELLINO In alto le immagini salienti. Highlights e gol Inter-Crotone 6-0, amichevole precampionato 2021 (VIDEO). by Giorgio Billone 11. Il video con gli highlights e i gol di Inter-Crotone ...