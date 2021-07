Gualtieri: Raggi basta danni, no a fusione Roma Metropolitane (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “I danni già fatti sono sufficienti e speriamo non se ne compiano altri a poche settimane che ci separano dal voto, ma per la capacità amministrativa dimostrata da questa Giunta dubito comunque che si realizzeranno scelte conclusive”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, presentando le linee guida del suo programma sulla mobilità sostenibile in una conferenza stampa nel suo comitato elettorale a Portonaccio, commentando l’ipotesi di fusione di Roma Metropolitane con altre aziende partecipate ventilata dal Campidoglio di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021)– “Igià fatti sono sufficienti e speriamo non se ne compiano altri a poche settimane che ci separano dal voto, ma per la capacità amministrativa dimostrata da questa Giunta dubito comunque che si realizzeranno scelte conclusive”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a, Roberto, presentando le linee guida del suo programma sulla mobilità sostenibile in una conferenza stampa nel suo comitato elettorale a Portonaccio, commentando l’ipotesi didicon altre aziende partecipate ventilata dal Campidoglio di ...

