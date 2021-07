Governare il futuro. Offrono aiuto per dimagrire, ma cercano sesso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milioni di persone, in tutto il mondo, sono affette da problemi diversi di disordini alimentari e, spesso, più spesso di quanto si possa immaginare, cercano aiuto online finendo con il diventare vittima di predatori sessuali senza scrupoli. Molte di queste persone, probabilmente più della metà, sono adolescenti. Se si ha un problema, se risolvere quel problema diventa importante per noi, magari un’autentica ossessione, ci si ritrova inesorabilmente deboli, fragili, vulnerabili davanti a chi promette di aiutarci a risolverlo con successo e, magari, persino in fretta. I predatori sessuali lo sanno, lo hanno capito da tempo e ne approfittano. Le storie che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milioni di persone, in tutto il mondo, sono affette da problemi diversi di disordini alimentari e, spesso, più spesso di quanto si possa immaginare,online finendo con il diventare vittima di predatori sessuali senza scrupoli. Molte di queste persone, probabilmente più della metà, sono adolescenti. Se si ha un problema, se risolvere quel problema diventa importante per noi, magari un’autentica ossessione, ci si ritrova inesorabilmente deboli, fragili, vulnerabili davanti a chi promette di aiutarci a risolverlo con successo e, magari, persino in fretta. I predatori sessuali lo sanno, lo hanno capito da tempo e ne approfittano. Le storie che ...

HuffPostItalia : Governare il futuro. Offrono aiuto per dimagrire, ma cercano sesso - murineddus : @matteosalvinimi Cara legaladrona... Ti è stata data l'opportunità di governare e ci stai rubando il presente ed il… - becca22cr7 : @CiccioniSe @sbonaccini ah, cambia molto col segretario zingaretti che arringa la folla al grido 'li ho sconfitti d… - guidoscorza : #governareilfuturo | Scherzi digitali ad alto rischio | Come ogni giorno da leggere o ascoltare in #podcast su… - Tingtin63810716 : RT @GiuntiEditore: In uscita il terzo volume - in lingua inglese - di 'Governare la #Cina' - 'The Governance of #China': la Via Cinese al… -