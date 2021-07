Gli 80 anni di Riccardo Muti | il messaggio di auguri del sindaco de Magistris

Advertising

Ruffino_Lorenzo : C'è un 'effetto calcio' sui contagi anche da noi? A luglio si è registrato un eccesso di casi tra gli uomini rispe… - juventusfc : ?? Interviene il Presidente sul tema @chiellini : «Lo ho sentito qualche giorno fa, non gli ho fatto interrompere le… - ItalianNavy : #26luglio 1941: a 80 anni dall’impresa di Malta, la #MarinaMilitare ricorda i suoi caduti con il lancio in mare da… - lomba_82 : @vivoperriposare È una settimana cge fanno temporali uno dietro l'altro.... Domani danno bel tempo ma da venerdì di… - fisco24_info : Covid, Fda: 'Ampliare studi su vaccini per fascia 5-11 anni': Pfizer aveva annunciato i primi risultati per l'autun… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anni

... piuttosto dobbiamo continuare a vaccinareanziani e le persone fragili": così il segretario ... ma dico no nell'obbligare i bimbi di 12 - 13alla vaccinazione" ha sottolineato il leader del ...Il medico, 54, sposato e con figli, non ha lasciato messaggi per spiegare il suo gesto. Le ...posta il video della sua intervista in cui parlava della cura del plasma iperimmune e denunciava'...Non bastano i vaccini, per ora. Proprio nel Paese che per primo ha iniziato ad uscire dalla pandemia. Cresce infatti la preoccupazione in Israele per la propagazione del Covid dopo che ieri si ...Quando il vaccino è solo un’opinione di Francesco Anfossi. Un patto di maggioranza sui vaccini. È quel che propone Enrico Letta in un’intervista al «Corriere della sera».