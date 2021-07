Giorgia Soleri | la fidanzata di Damiano dei Maneskin minacciata pesantemente | “Ti odio | tro*a”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)non si tira indietro. Quando si tratta di sdoganare un tabù, come quello della patologia di cui soffre, quando c’è da schierarsi con il Ddl Zan, in tema di parità di diritti. Così è anche contro l’social. Ladideiha postato una story su Instagram con una delle tante offese pesantissime che riceve: “‘Ti, sei una tr** che merita di morire nel peggiore dei modi’. E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi ...

Argomenti trattati Le minacce aLo sfogo diI messaggi dei fan aè una modella e attivista di grande successo. Nel corso degli ultimi mesi, ..., modella e attivista che, attraverso i propri canali social porta avanti importanti battaglie per il femminismo e per il riconoscimento di malattie come la vulvodinia di cui soffre da ...Giorgia Soleri non si tira indietro. Quando si tratta di sdoganare un tabù, come quello della patologia di cui soffre, quando c’è da schierarsi con il Ddl Zan, in tema di parità di diritti. Così è ...Nuovo pesantissimo attacco ai danni di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano, frontman dei Måneskin: la influencer riceve ogni giorno messaggi di ...