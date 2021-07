Genoa, ai dettagli l’arrivo di un giovane prospetto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Genoa sta per finalizzare un’importante operazione di mercato. Vladyslav Supryaga sta infatti per diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il giocatore è stato più volte vicino all’approdo in Italia nelle scorse sessioni di mercato. Ora sembra essere giunto il momento giusto. Scommessa importante che potrebbe ripagare Vladyslav Supryaga è uno di quei classici giocatori che potrebbero fare il salto di qualità definitivo da un momento all’altro. Lo spera il Genoa che proprio in queste ore sta finalizzando il suo acquisto. Per lui Preziosi ha pronto un contratto fino al 2026. Lo riporta Nicolò Schira sui suoi profili social. #Supryaga to ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilsta per finalizzare un’importante operazione di mercato. Vladyslav Supryaga sta infatti per diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il giocatore è stato più volte vicino all’approdo in Italia nelle scorse sessioni di mercato. Ora sembra essere giunto il momento giusto. Scommessa importante che potrebbe ripagare Vladyslav Supryaga è uno di quei classici giocatori che potrebbero fare il salto di qualità definitivo da un momento all’altro. Lo spera ilche proprio in queste ore sta finalizzando il suo acquisto. Per lui Preziosi ha pronto un contratto fino al 2026. Lo riporta Nicolò Schira sui suoi profili social. #Supryaga to ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa dettagli Roma, l'obiettivo per l'attacco è Shomurodov: i dettagli L'attaccante del Genoa è un profilo che piace a Pinto che vorrebbe presentare nelle prossime ore un'offerta per il ventiseienne uzbeko.

Genoa, dal Parma arriva Hernani: i dettagli Così il centrocampista brasiliano (classe 1994 ex Zenit) preferisce rimanere in Italia ed è destinato al Genoa, pronto a ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro.

Genoa, dal Parma arriva Hernani: i dettagli Calciomercato.com Ex Milan – Niang torna in Serie A, sì all’offerta | I dettagli Dopo tre stagioni, Niang sembra pronto a fare ritorno nel campionato italiano. L'ex Milan è a un passo da una squadra della Serie A.

Roma, l’obiettivo per l’attacco è Shomurodov: i dettagli ROMA - La Roma continua a muoversi per rinforzare la rosa da consegnare a José Mourinho. Tiago Pinto punta a chiudere per Granit Xhaka, ma intanto studia le prossime messo per l'attacco. Dopo il sonda ...

