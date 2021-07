Fitbit Versa 2 al miglior prezzo su Amazon in edizione speciale

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Possiamo considerare il2 lo smartwatch dell’estate 2021. L’orologio si presenta elegante e multifunzionale, adatto per monitorare l’attività fisica e dotato anche della nota assistente Alexa di. Ebbene, quest’oggi 28 luglio, il fantastico wereable è disponibile in super offerta suall’imperdibile(il più basso di sempre sull’e-commerce) di 119,90 euro, anziché di 199,95 euro di listino, con cinturino color bordeaux e cassa in oro rosa. Insomma, si tratta di una promozione da non lasciarsi scappare. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, vediamo insieme le principali ...