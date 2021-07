Fermato per un controllo, mostra un passaporto falso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Intorno alle 15 di martedì 27 luglio 2021 in via Sardorella a Bolzaneto un uomo è stato Fermato per un controllo dagli agenti delle volanti e, alla richiesta di esibire un documento, ha estratto dallo ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Intorno alle 15 di martedì 27 luglio 2021 in via Sardorella a Bolzaneto un uomo è statoper undagli agenti delle volanti e, alla richiesta di esibire un documento, ha estratto dallo ...

Advertising

SirDistruggere : Salvini ci fa sapere che l'uomo ucciso a #Voghera era stato fermato anche per atti osceni in luogo pubblico, inform… - Scisciano : Napoli, “Fermati, fermati o ti sparo”: lo rapinano in 6 a via Marina per portargli via lo scooter e lo feriscono l’… - ernluccar : RT @autocostruttore: Poliziotto travolto e ucciso mentre presta soccorso nel Nuorese L'agente della Stradale, 37 anni, si era fermato per a… - Giovann02946048 : RT @Stefani29974118: L'amore per #CanYaman non si è mai fermato per chi lo conosce da tempo! - Cassuto2Clara : RT @autocostruttore: Poliziotto travolto e ucciso mentre presta soccorso nel Nuorese L'agente della Stradale, 37 anni, si era fermato per a… -