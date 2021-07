Esclusiva | Gondo | il Como vuole chiudere domani

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di Cedric, obiettivo a sorpresa del. Pista confermata e molto calda, al punto che giàci potrebbe essere la chiusura.è di proprietà della Lazio, è rientrato dal prestito proficuo con la Salernitana, è stato un protagonista della promozione. Castori vorrebbe tenerlo ma qui entriamo anche all’interno di pieghe regolamentari: non essendo possibili rapporti tra Lazio e Salernitana, l’attaccante dovrebbe prima risolvere ma resterebbero forti dubbi. Ecco perché ilsi è inserito e ha voglia di. Foto: Instagram ...

