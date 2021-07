Disabili violentati, picchiati e maltrattati: ospizio trasformato in un lager (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'orrore scoperto a Caltanissetta. La struttura è stata posta sotto sequestro, mentre sono scattate le ordinanze cautelari per titolari e dipendenti del ... Leggi su today (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'orrore scoperto a Caltanissetta. La struttura è stata posta sotto sequestro, mentre sono scattate le ordinanze cautelari per titolari e dipendenti del ...

Inchiesta choc e arresti: disabili violentati in un ospizio lager Scoperto un ospizio lager a Caltanissetta . Nove disabili psichici sarebbero stati picchiati e violentati . Una storia drammatica scoperta grazie alle indagini dei carabinieri del Gruppo Tutela della Salute di Napoli e del Comando provinciale di ...

Serradifalco, violenze sessuali e botte a disabili psichici: tre arresti La struttura socioassistenziale ospita nove pazienti. Coinvolte cinque persone, due interdetti dalla professione: sono i titolari e i dipendenti ...

