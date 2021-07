Covid: Salvini, espresso rammarico a draghi per sue parole, Lega lavora (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Un chiarimento sulle parole espresse dal premier Mario draghi in conferenza stampa? "Sì", c'è stato, "ma chiedetelo a lui, non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico, come Lega stiamo lavorando come matti per tenere insieme tutto, certe considerazioni sono ingenerose". Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Un chiarimento sulleespresse dal premier Marioin conferenza stampa? "Sì", c'è stato, "ma chiedetelo a lui, non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il, comestiamondo come matti per tenere insieme tutto, certe considerazioni sono ingenerose". Così Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario

Advertising

LegaSalvini : #Salvini: 'Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato com… - petergomezblog : Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid. Dopo il richiamo di Draghi anche il leader della Lega ha fatto la pr… - mante : Salvini si è infine vaccinato contro il Covid questa mattina a Milano. Sono costretto a dirvelo io perché lui sui s… - capriglia1 : @Marilen97832318 @7mber Lo farò per cortesia. Ho detto che non ho preso il COVID perché sono stato alle regole e no… - appassionat : RT @laura_ceruti: Muoiono i bambini, bisognerà pensare ad un vaccino per i più piccoli, è allo studio, altro che non vaccinarsi! se il viru… -