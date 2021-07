Covid, oltre 128mila vittime in Italia: oggi 15 morti e 5.696 casi in più. Su i ricoveri, giù le terapie intensive (Di mercoledì 28 luglio 2021) in Italia , il bollettino di mercoledì 28 luglio del : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.696 su 248.472 tamponi (ieri erano stati 4.522 su 241.890 tamponi). Sono 15 i morti di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) in, il bollettino di mercoledì 28 luglio del : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.696 su 248.472 tamponi (ieri erano stati 4.522 su 241.890 tamponi). Sono 15 idi ...

Advertising

Am_Parente : Siamo al lavoro al piano Sanita' 2030 che parte dall'uscita dall'emergenza Covid ma che va oltre l'epidemia con una… - Agenzia_Ansa : Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolinean… - fattoquotidiano : Covid, al palo anche il monoclonale italiano. Rappuoli: ‘Mancano fondi e volontari per i test’. Oltre 6mila italian… - antbar12 : RT @fratotolo2: Nel dicembre del 2020, il governo italiano aveva opzionato 202 milioni di dosi dei diversi vaccini. La popolazione vaccinab… - 1solocapitan : RT @fratotolo2: L’americana FDA aveva dato ragione al dottor #GiuseppeDeDonno e concesso in emergenza l'autorizzazione all'uso del plasma i… -