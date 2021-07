Caso camici | indagini chiuse | “Fontana ha frodato”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La Procura di Milano ha chiuso lepreliminari sul “”, in cui è coinvolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, insieme ad altre quattro persone, tra cui suo cognato Andrea Dini, proprietario della società Dama, e Filippo Bongiovanni, l’ex direttore generale della centrale acquisti regionale Aria. A loro i pm contestano di aver messo in atto una “frode”, con “artifizi concordati e messi in opera allo scopo di tutelare l’immagine politica del presidente, una volta emerso il conflitto d’interessi derivante dai rapporti di parentela con” Dini. Per farlo – secondo i ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso camici

ITALIA - La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sul '', in cui è coinvolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme ad altre quattro persone, tra cui suo cognato Andrea Dini, proprietario della società Dama, e Filippo ...Dispiaciuto, ma sicuro di sé. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, rispedisce al mittente le accuse per il '', la fornitura - poi diventata donazione - di oltre mezzo milione di euro ine altri dispositivi di protezione a regione Lombardia, per il tramite di Aria, da parte della Dama, la ...Nella prima «tranche» di non vaccinati 100 infermieri. Intanto risalgono i contagi: 51 casi, quasi tutti under 50 ...Secondo i pm titolari delle indagini ci fu un “accordo collusivo” tra Fontana e suo cognato e proprietario di Dama spa.