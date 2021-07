Casapound | Raggi dal prefetto | verso sgombero sede a Roma

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’immobile occupato dain via Napoleone III, a, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema è stato al centro di una riunione che si è da poco conclusa in Prefettura alla quale hanno partecipato la sindaca diVirginiaed ildella capitale Matteo Piantedosi. “Appena terminata riunione in Prefettura. Battaglia vinta. A breve bellissime novità per…. #AvantiConCoo”, ha scrittosu Twitter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : La sindaca #Raggi dal prefetto: verso sgombero del palazzo occupato da #Casapound a Roma. - kiara86769608 : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ?? ULTIM'ORA LA #VIRGINIARAGGISINDACO PIAZZA IL COLPO VINCENTE DA 400.000 VOTI +++++ il palazzo occupato sarà sgomb… - spinax64 : Dopo i #casamonica tocca ai #casabau - Gianluc68325330 : RT @aciapparoni: **FLASH -casapound: RAGGI DAL PREFETTO, VERSO SGOMBERO PALAZZO OCCUPATO A ROMA- FLASH** = Quindi verso lo sgombero anche i… - Ardito65330980A : RT @aciapparoni: **FLASH -casapound: RAGGI DAL PREFETTO, VERSO SGOMBERO PALAZZO OCCUPATO A ROMA- FLASH** = Quindi verso lo sgombero anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Casapound Raggi

Adnkronos

La sindaca: "Battaglia vinta, a breve bellissime novità" L'immobile occupato dain via ...si è da poco conclusa in Prefettura alla quale hanno partecipato la sindaca di Roma Virginiaed ...Quando la sindacapiù o meno si mosse sul problema dell'illegale occupazione dei locali a Roma da parte di, Salvini protestò robustamente. Il cuore batte da quella parte. E poi c'è ...L’immobile occupato da CasaPound in via Napoleone III, a Roma, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema è stato al centro di una riunione che si è da poco conclusa in Prefettu ...Alla fine, si è formato un corteo di circa 150 persone che hanno sfilato da piazza San Giovanni a via Milano tornando poi nel punto originario. All'inizio era circolata la voce che potesse interessare ...