Boeing | primo utile trimestrale in quasi 2 anni su accelerazione consegne 737 MAX

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato un fatturato di 17 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021 (in aumento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2020), trainato da un maggiore volume di aerei commerciali e servizi. L’per azione GAAP è stato di 1 dollari e l’per azione principale (non GAAP) di 0,40 dollari, grazie a un volume commerciale più elevato e costi inferiori.ha registrato un flusso di cassa operativo negativo per 0,5 miliardi di dollari. “Abbiamo continuato a fare importanti progressi nel secondo trimestre mentre ci concentriamo sulla stabilità delle nostre operazioni e sulla ...

La società aeronautica statunitense ha registrato il suoprofitto in quasi due anni : l'utile operativo core diè stato di 755 milioni di dollari nei tre mesi al 30 giugno, rispetto a ...Oggi il gigante americano ha finalmente annunciato di aver riportato il suotrimestre in ... Dopo sei trimestri consecutivi di perdite di bilancio,ha incassato un profitto di $567 milioni, ...(Teleborsa) – Boeing ha registrato un fatturato di 17 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021 (in aumento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2020), trainato da un maggiore ...Finalmente una buona notizia per Boeing, il colosso aerospaziale americano che negli ultimi anni è stato alle prese con l'incubo della pandemia Covid-19 - che ha colpito soprattutto l'industria dei vi ...