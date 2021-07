Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 27 luglio 2021

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Idei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la riproposizione di Carramba! Che sorpresa ha totalizzato 1513 spettatori (9.19% di share). La puntata finale di Temptation Island su Canale5 ha conquistato in media 3694 spettatori (27.40%), mentre il film RIPD – Poliziotti dall’Aldilà su Italia1 ha realizzato 907 spettatori (4.99%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha portato a casa 1163 spettatori (6.96%), ...

Advertising

SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri sera: BOOM #TemptationIsland #ascoltitv #ascolti #auditel - CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 27 luglio 2021: Carramba! Che sorpresa, Temptation Island, #Olimpiadi di Tokyo, dati Auditel e s… - infoitcultura : Ascolti tv di lunedì 26 luglio 2021: Brooklyn (13.6%), Temptation Island (23.7%) | Dati Auditel - blogtivvu : Ascolti Temptation Island 2021: dati auditel del 26 luglio, ecco quanto ha totalizzato la penultima puntata… - CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 26 luglio 2021: Brooklyn, Temptation Island, Olimpiadi di Tokyo, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Quest'anno glidi Temptation Island hanno ottenuto una media che sfiora quasi 3.300.000 ... Potrebbero sembrare bassi, ma invece sonoimportanti per una trasmissione in replica e che ...Tv martedì 27 luglio 2021:didi ieri in prima serataSuccesso annunciato per Temptation Island che chiude la sua stagione in ascesa: ma cosa è successo alle coppie un mese dopo?Ecco i dati di ascolto del mattino dell'estate: i numeri del 27 luglio 2021 premiano Mediaset. Le Olimpiadi volano e salvano la Rai ...