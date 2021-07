(Di mercoledì 28 luglio 2021) NelRomano del Biodistretto disi sta per dare il via ad una rassegna culturale letteraria che riempirà la città di libri e letteratura. Dal primo agosto, in collaborazione con il sistema bibliotecario dei Castelli Romani , la biblioteca di Genzano e alcune associazionidei Castelli Romani arriva “Aperitivo”. Gliprevedono vari incontri con scrittori, poeti , artisti, personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che dureranno fino al 12 settembre. Il tutto nella splendida cornice della foresta sonora a Piazza dei Daini a Monte Gentile, all’interno del ...

Advertising

CorriereCitta : Ariccia, parte l’Aperitivo d’Autore: gli appuntamenti culturali nel parco cittadino - QuisqueQuod : Borgognone, 2 parte XVII secolo, Ariccia, Museo del Barocco - Ryanrussistan : @marioadinolfi 1 mondiale per club, 2 champions, 1 campionato, 4 coppe italia, 3 supercoppe, bronzi e argenti con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariccia parte

Il Corriere della Città

... i paesi di Castel Gandolfo , Albano Laziale , Rocca di Papa ,e Marino , nelle immediate ... in granprosciugato a causa delle opere idrauliche compiute dai Romani nel III secolo a. C. Il ...In una lettera aperta don Antonio Salimbeni, parroco di Albano e, ha definito la decisione ... immenso dono di Dio, che ci ha creati a Sua immagine e somiglianza, viene messa da, limitata,...ATTUALITA’ – Sono in corso le prove di carico e staticità, con un grosso mezzo con carico di circa 50 tonnellate, per testare la solidità del ponte monumentale di Ariccia da parte dei ...12 giovani atlete di Ariccia sono tornate cariche di medaglie e soddisfazioni personali dai campionati Italiani di categoria FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) che si è svolto a Rimini dal 9 a ...