Zona Termini, cinque misure cautelari per furto (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini e gli Agenti del Commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni, un cittadino egiziano di 19 anni, un cittadino egiziano di 21 anni e un cittadino egiziano di 24 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Pool reati contro il patrimonio, perché in concorso tra loro e con un’altra persona resasi irreperibile, si sono resi responsabili dei reati di rapina pluriaggravata ai danni di due giovani, rispettivamente un romeno ed un ecuadoregno ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Scaloe gli Agenti del Commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni, un cittadino egiziano di 19 anni, un cittadino egiziano di 21 anni e un cittadino egiziano di 24 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Pool reati contro il patrimonio, perché in concorso tra loro e con un’altra persona resasi irreperibile, si sono resi responsabili dei reati di rapina pluriaggravata ai danni di due giovani, rispettivamente un romeno ed un ecuadoregno ...

